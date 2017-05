Confed Cup: Löw nominiert sechs Neulinge

Joachim Löw nominierte seine Spieler für den Confed-Cup

Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für den Confederations Cup bekannt gegeben, der vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland stattfinden wird.

Wie im Vorfeld bereits durchgesickert war, verzichtet der Nationalcoach dabei auf viele Weltmeister von 2014, die sich während dieser Zeit größtenteils im Urlaub befinden werden.

Auf der offiziellen Pressekonferenz in der DFB-Zenrale in Frankfurt am Main gab der 57-Jährige bekannt, dass die DFB-Mannschaft in Russland aus einem "Perspektivkader" bestehen wird. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Im Tor wird das Trio Bernd Leno, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp stehen.

In der Defensive wird die DFB-Mannschaft mit Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (AS Rom) und Niklas Süle (TSG Hoffenheim) auflaufen. Marvin Plattenhardt wird dabei der erste Berliner Nationalspieler seit Arne Friedrich werden.

Das deutsche Mittelfeld beziehungsweise Sturmreihe wird bestehen aus: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim), Diego Demme (RB Leipzig), Leon Goretzka (FC Schalke), Julian Draxler (Paris St. Germain), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam), Sandro Wagner (TSG Hoffenheim).

Löw: "Sommer der besonderen Herausforderungen"

Der Bundestrainer begründete seine Nominierungen: "Es ist ein Sommer der besonderen Herausforderungen. Es finden drei Turniere fast gleichzeitig statt. Wir beim Verband haben das Ziel und die Aufgabe, bei allen Turnieren eine gute Visitenkarte abzugeben. Fakt ist, der Confed-Cup findet statt und wir werden uns professionell darauf vorbereiten."

Löw stellte noch einmal klar: "Über allem steht die WM im nächsten Jahr in Russland. Das bleibt unser großes Ziel. Der Confed-Cup ist vielleicht ein gutes Warm-Up und ein Zwischenziel für die WM im nächsten Jahr. Alle Spieler, die in den verschiedenen Kadern stehen, stehen unter besonderer Beobachtung. Alle stehen bei uns auf dem Zettel." Auf ein Trainingslager für dem Confed Cup in Russland wird im Übrigen verzichtet.

U21-Kader: Viel Bundesliga-Erfahrung im Kader

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ergänzte: "Bei uns steht im Blickpunkt, dass wir auch bei der U21-EM die Spieler für größere Turniere vorbereiten wollen. Ich finde die Lösung insgesamt sehr, sehr gut. Sie ist im Hinblick auf die WM sehr ausgeglichen."

Im Konkreten hat der ehemalige Bundesligaprofi vor seinem ersten großen Turnier als DFB-Jugendcoach folgende Mannschaft nominiert:

Tor: Jannik Huth, Julian Pollersbeck, Marvin Schwäbe



Abwehr: Timo Baumgartl, Yannick Gerhardt, Gideon Jung, Thilo Kehrer, Marc-Oliver Kempf, Lukas Klünter, Niklas Stark, Jonathan Tah, Jeremy Toljan



Mittelfeld / Sturm: Nadiem Amiri, Waldemar Anton, Maximilian Arnold, Mahmoud Dahoud, Serge Gnabry, Janik Haberer, Dominik Kohr, Max Meyer, Levin Öztunali, Maximilian Philipp, Felix Platte, Davie Selke, Mitchell Weiser

"Die Vorfreude ist unheimlich groß darauf, dass es endlich losgeht", bestätigte Stefan Kuntz. Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am 21. Juni mit dem Spiel gegen Dänemark in das Turnier. Die DFB-Elf gilt als Mitfavorit auf den Titelgewinn bei der EM in Polen statt.

Bei der letzten Teilnahme am Confed-Cup 2005 wurde das DFB-Team am Ende Dritter. In diesem Jahr greift Weltmeister Deutschland mit dem Vorrundenspiel gegen Australien am 19. Juni in das Turnier ein.