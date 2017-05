Nordkorea gegen Malaysia erneut verschoben

Die Partie zwischen Nordkorea und Malaysia wird nun doch nicht in Pjöngjang stattfinden

Das ursprünglich für den 28. März angesetzte Asien-Cup-Qualifikationsspiel zwischen den Nationalmannschaften Nordkoreas und Malaysias ist zum zweiten Mal verschoben worden. Dies teilte die Konföderation AFC am Mittwoch mit.

Als Grund führte der Verband Sicherheitsbedenken an. Die Partie soll nun am 5. Oktober an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden.

Zunächst hatte die AFC das Spiel für den 8. Juni in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang angesetzt. Dort wollte Malaysia aber nicht spielen und legte Einspruch ein.

Politische Spannungen

Hintergrund sind die politischen Spannungen mit Nordkorea. Im Februar war Kim Jong Nam, der Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, bei einem Giftanschlag am Flughafen von Kuala Lumpur getötet worden.

Beide Nationen hatten daraufhin ihre Botschafter abgezogen und ihren Bürgern eine Ausreise in das jeweils andere Land verboten. Diese Reise-Restriktionen sind seit Ende März aufgehoben.