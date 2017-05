Dahoud-Abschied: Gladbach "wie eine Familie"

Mo Dahoud (2.v.l.) verlässt Gladbach schweren Herzens

Mahmoud Dahoud wird am kommenden Wochenende gegen den SV Darmstadt 98 sein letztes Spiel für Borussia Mönchengladbach absolvieren. Ein emotionaler Abschied bahnt sich an.

"Ich war sieben Jahre hier im Verein. Natürlich ist da eine besondere Bindung entstanden. Das war wie eine Familie", sagte der 21-Jährige in der "Bild": "Du hast ja mehr Zeit mit dem Verein verbracht als mit deiner eigenen Familie. Praktisch jeden Tag – das schweißt zusammen."

Seit 2010 kickt Dahoud in Gladbach, 2013 rückte er in den Profikader der Fohlen auf. 85 Pflichtspiele absolvierte er seitdem für die Elf vom Niederrhein. Speziell in der vergangenen Saison hatte er großen Anteil am Einzug in die Königsklasse. "Borussia hat mir aber auch sehr viel gegeben. Deshalb bin ich dem Klub unglaublich dankbar", meinte der zentrale Mittelfeldspieler.

Am Samstag wird er im Borussia-Park verabschiedet. Ob dann die eine oder andere Träne fließt? "Das weiß ich nicht", sagte Dahoud: "Aber man kann ja nie wissen..."