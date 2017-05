Löw sieht BVB im Pokalfinale als Favorit

Für Joachim Löw ist der BVB im Pokalfinale leicht favorisiert

Bundestrainer Joachim Löw sieht Borussia Dortmund im DFB-Pokalfinale in der Favoritenrolle, traut aber auch Eintracht Frankfurt eine Überraschung zu.

"Ein Pokalfinale ist immer nochmal ein besonderes Highlight in einer Saison. Da wächst man über sich hinaus. Eintracht ist eine Mannschaft, die weh tun kann, die sehr, sehr gut verteidigen kann, das wird aber alleine nicht reichen", erläuterte Löw in Frankfurt am Main. Die beiden Bundesligisten treffen am 27. Mai in Berlin aufeinander.

"Dortmund ist Favorit, weil Dortmund insgesamt als Mannschaft vielleicht noch eingespielter ist, fußballerisch stärker ist", so der 57-Jährige. "Die Frage wird sein, wie gut kann die Eintracht nach vorne spielen. Wie gut können sie eben auch Dortmund in Probleme bringen", ergänzte der Bundestrainer.

Borussia Dortmund steht zum vierten Mal in Serie im Pokalfinale, die Eintracht erstmals seit 2006.