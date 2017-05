Thiel von Union zum Liga-Konkurrenten

Maximilian Thiel (r.) wechselt von Union Berlin nach Heidenheim

Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Maximilian Thiel vom Liga-Konkurrenten Union Berlin verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei nach Heidenheim und erhält dort einen Vertrag bis 2019.

Wie der FCH in seiner Mitteilung vom Mittwoch berichtete, hatte Thiel wegen diverser Verletzungen seit Februar 2016 eine lange Zwangspause und spielte in der laufenden Saison nur an den beiden vergangenen Spieltagen für Union.

"Wir freuen uns mit Maxi, den wir noch aus Drittligazeiten im Trikot des SV Wacker Burghausen kennen, einen variabel einsetzbaren Außenbahnspieler verpflichtet zu haben. Das sorgt mit Blick auf die kommende Saison für mehr Optionen in der Offensive bei uns", wird Bastian Heidenfelder, sportlicher Leiter beim FCH, auf der Vereinsseite zitiert.

Beim Comeback gegen Eintracht Braunschweig schoss Thiel ein Tor. Insgesamt kommt er auf 38 Einsätze in der 2. Liga. Dabei gelangen ihm sieben Treffer.