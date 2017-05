Demirbay löst Nominierungs-Wirbel auf

Kerem Demirbay möchte für den DFB auflaufen

Kerem Demirbay ist von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für den anstehenden Confed Cup in Russland berufen worden. Dennoch hat seine Berufung für mächtig Aufsehen gesorgt. Am Montag hatte Demirbay noch ein Schreiben unterzeichnet, durch das er sich an den türkischen Verband TFF bindet. Nun hat der 23-Jährige von 1899 Hoffenheim Stellung bezogen.

Da Demirbay aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft sowohl für die Türkei als auch für Deutschland spielen kann, wollte sich der zentrale Mittelfeldspieler in den letzten Wochen alle Optionen offen halten. Seit längerem stand er mit dem TFF in Kontakt. "Immer wieder hat der Verband den Wunsch geäußert, dass ich weiter für die Türkei spiele", bestätigte der Hoffenheimer in der "Bild".

Zentrale Rolle im Wirbel um die Nominierung spielt nun ein Schreiben des TFF, das an den FIFA-Weltverband adressiert war: "Um zu prüfen, ob für mich überhaupt die Möglichkeit bestand, für die Türkei zu spielen, ist am 15. Mai ein Mitarbeiter auf mich zugekommen und hat mir das Schreiben vorgelegt. Für mich war klar, dass dies ausschließlich zur rechtlichen Prüfung verwendet werden soll. Ich habe das Schreiben dann leichtsinnigerweise ohne inhaltliche Prüfung unterschrieben."

In diesem Schreiben versicherte Demirbay, er "fühle" sich "türkisch" und wolle "künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen". Außerdem sei er sich über die Konsequenzen bewusst und wisse, "dass der Wechsel endgültig ist". Aussagen, die der 23-Jährige nicht bewusst getätigt hat. Der Verband bestätigte indes, man habe Demirbay für das anstehende WM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo am 11. Juni nominieren wollen.

Demirbay hat sich "bewusst" für den DFB entschieden

Allerdings besitzt der in Herten geborene Profi zur Zeit lediglich einen deutschen Pass, wie das Boulevardblatt weiter ausführt. Den türkischen hatte er bereits zurückgegeben, als er für die U21-Nationalmannschaft des DFB nominiert wurde. Dabei kam er nicht zum Einsatz. Um letztlich für die Türkei spielberechtigt zu sein, hätte er erneut die türkische Staatsbürgerschaft beantragen müssen.

Dabei hatte sich der Hoffenheimer schon für die DFB-Auswahl entschieden: "Ich habe mich nach sehr guten Gesprächen mit dem Bundestrainer ganz bewusst für die deutsche Nationalmannschaft entschieden und dies Herrn Löw am Dienstagabend mitgeteilt."