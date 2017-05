Ronaldo schießt Real an die Tabellenspitze

Cristiano Ronaldo war gegen Celta Vigo gleich zweimal erfolgreich

Der spanische Rekordmeister Real Madrid steht dank Superstar Cristiano Ronaldo unmittelbar vor dem Gewinn des 33. Titels in der Primera División. Die Königlichen gewannen nach zwei Treffern des portugiesischen Europameisters (10., 48.) das Nachholspiel bei Celta Vigo mit 4:1 (1:0).

Damit verdrängten sie mit nun drei Punkten Vorsprung den Erzrivalen FC Barcelona vom ersten Platz. Für das Tor zum Endstand sorgte Weltmeister Toni Kroos (88.).

Real reicht am Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel gegen den FC Malaga ein Unentschieden zum Titelgewinn. Bei Punktgleichheit ginge der Titel an Barcelona, das den in Spanien relevanten direkten Vergleich mit Real gewonnen hat. Lionel Messi und Co. spielen am Sonntag gegen SD Eibar.

Die Königlichen verwalteten nach dem frühen Treffer Ronaldos die Führung und gingen mit einem glücklichen 1:0 in die Pause. Nach Wiederanpfiff erzielte Ronaldo mit seinem 23. Liga-Saisontor dann schnell das 2:0 für Real, das am 3. Juni in Cardiff gegen Juventus Turin als erstes Team in der Geschichte der Champions League seinen Titel erfolgreich verteidigen kann.

John Guidetti (69.) ließ die Gastgeber mit dem Anschlusstreffer noch mal hoffen, doch Karim Benzema stellte nur eine Minute später den alten Abstand wieder her.

Eine Chance aufs Triple hat Real nicht. Im Pokalfinale am 27. Mai trifft der FC Barcelona auf Deportivo Alavés.