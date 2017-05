SKN-Frauen im Cup-Finale klarer Favorit

Darf SKN-Spielführerin Jasmin Eder wieder den ÖFB-Frauen-Cup stemmen?

Die Frauen des SKN St. Pölten peilen am Samstagabend um 18:00 Uhr im Finale in Melk gegen den Niederösterreich-Rivalen SV Neulengbach das dritte Double en suite an. Es ist bereits das fünfte Endspiel in Serie im ÖFB Ladies Cup zwischen diesen beiden Teams, wobei sich bisher immer St. Pölten bzw. der Vorgängerverein ASV Spratzern knapp durchgesetzt hat.

Davor hatte Neulengbach zehn Mal hintereinander den Cup und das Double gewonnen. 2013 und 2014 reichte es dann "nur" noch zum Meistertitel, den St. Pölten heuer zum dritten Mal holte. Wilfried Schmaus, Präsident der SKN St. Pölten Frauen, sieht nach dem Gewinn der Meisterschaft kein Motivationsproblem fürs Endspiel im Schuberth Stadion: "Ich glaube nicht, dass es im Sport Sättigung gibt. Man möchte immer Titel gewinnen - und das ist auch am Samstag unser Ziel."

Für Neulengbach-Kapitänin Sarah Wronski liegt die Favoritenrolle beim Meister aus St. Pölten. "Wir rechnen uns Chancen aus, wissen aber, dass wir als Underdog ins Spiel gehen. In den letzten Begegnungen hat man gesehen, dass wir eine Chance gegen den SKN haben. Der Druck zu gewinnen, liegt bei ihnen", betonte die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin, die eine Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 19,5 Jahren anführt.

Jasmin Eder, Spielführerin der SKN-Frauen, strebt mit ihrer Mannschaft den nächsten Titelgewinn an: "Es liegt in der Natur jedes Sportlers, dass man erfolgreich sein und Titel gewinnen will. Wir werden unser Bestes geben, um den Pokal wieder nach St. Pölten zu holen."

Durch eine Ticketaktion des niederösterreichischen Fußballverbandes sind Fans schon um einen Euro in Melk live mit dabei.

