Medien: Ginter vor Wechsel nach Hoffenheim

Auf dem Weg ins Kraichgau? Matthias Ginter will den BVB wohl verlassen

Von einem Champions-League-Anwärter zum nächsten: BVB-Verteidiger Matthias Ginter steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim.

Bei den Kraichgauern, die am Wochenende im Fernduell mit der Dortmunder Borussia um Tabellenplatz drei und den direkten Einzug in die Champions League spielen, soll der 23-Jährige den zum FC Bayern München abwandernden Niklas Süle ersetzen.

Im Gespräch sei eine Ablöse zwischen 15 und 20 Millionen, meldet die "Bild". BVB-Manager Michael Zorc dementierte den bevorstehenden Transfer allerdings. "Uns liegt kein offizielles Angebot für Matze Ginter vor", so der 54-Jährige.

Toprak steht schon in den Startlöchern

Trotz 40 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Spielzeit ist der Ex-Freiburger bei den Westfalen nicht unumstritten. Regelmäßig leistet sich der 1,90-Meter-Mann Unsicherheiten im Stellungsspiel und Spielaufbau. Zudem dürfte die Konkurrenzsituation in der Abwehr durch den fixen Wechsel von Ömer Toprak noch schwieriger werden.

Allgemeinhin gilt Ginter als zweikampf- und kopfballstarker Defensivakteur. Der Weltmeister von 2014 wurde in den letzten Monaten immer wieder mit unterschiedlichen Bundesligaklubs in Verbindung gebracht, unter anderem mit Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Vertraglich ist er noch bis 2019 an die Schwarz-Gelben gebunden.