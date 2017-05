Klopp: "Hier ist jede Woche Kampf um alles"

Jürgen Klopp will mit Liverpool mindestens Vierter werden

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool dicht vor der Rückkehr in die Champions League. Zumindest der Qualifikationsrang für die Königsklasse soll zum Saisonfinale gegen den FC Middlesbrough am Sonntag fix gemacht werden.

Lässt Manchester City zeitgleich Punkte beim FC Watford liegen, ist sogar noch die direkte Qualifikation für Champions League drin. Alles andere als eine Rückkehr auf die große europäische Fußballbühne wäre für Teammanager Jürgen Klopp eine herber Rückschlag: "Wir wären enttäuscht, wenn wir uns nicht für die Champions League qualifizieren würden", stellte Klopp im Gespräch mit dem "kicker" klar.

Unabhängig vom Tabellenplatz am Ende hat Klopp eine positive Entwicklung bei seinen Reds erkannt, mit der er entsprechend zufrieden ist. Er machte das an einem Vergleich fest: "Arsenal hat als Vizemeister in der vergangenen Saison 71 Punkte gesammelt. Das zeigt, dass wir eine sehr stabile Saison gespielt haben."

Seine erste komplette Saison in Liverpool will der ehemalige Meistertrainer von Borussia Dortmund also auf jeden Fall als Erfolg verstanden wissen. Auch einige Rückschläge vor allem gegen die vermeintlich kleineren Teams der Liga lassen ihn nicht von dieser Meinung abrücken.

Klopp: "Wir glauben an die Richtigkeit dessen, was wir tun"

Das aggressive Pressing, das schnelle Umschaltspiel und das ballorientierte Verteidigen hält der langjährige Mainzer weiterhin für die richtige Methode für seinen FC Liverpool: "Wir glauben an die Richtigkeit dessen, was wir tun. Nach wie vor. Es hat häufig genug funktioniert. Dass sich daraus ein in Deutschland vorhandenes Image hierher überträgt, werde ich nicht mehr ändern können." Klopp spielte damit auf die häufigen Anspielungen deutscher Medien an, er besäße keine Alternativen in seinem Taktikrepertoire.

Weiterhin begeistert ist der 49-Jährige, der seit Ende 2015 an der Mersey beim LFC arbeitet, von der Qualität der englischen Premier League: "Fakt ist: Die individuelle Qualität in der Liga ist einfach außergewöhnlich. Ehe es am Schluss nicht 4:0 steht, ist hier noch nichts entschieden. Das heißt jede Woche: Kampf um alles. Darauf muss man sich einlassen."

Außerdem reagierte Jürgen Klopp fast schon verlegen auf die Feststellung der englischen Medien, dass er gemeinsam mit den prominenten Trainerkollegen wie Mourinho, Guardiola, Conte, Pichettino oder Wenger längst in der A-Liga der Coaches angekommen sei: "Ich finde es nach wie vor komisch, dass mein Name in diesem Kreis genannt wird. Was uns alle ein, ist, dass wir nach kürzester Zeit die Schwierigkeit der Aufgabe festgestellt haben."