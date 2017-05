Nach FCI-Abstieg: Groß zieht's auf die Insel

Auf dem Weg nach England: Pascal Groß

Der FC Ingolstadt muss den Neustart in der 2. Bundesliga wohl ohne Mittelfeldmotor Pascal Groß in Angriff nehmen. Der 25-Jährige soll unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League stehen.

Das berichtet die "Bild" am Donnerstag. Angeblich hat der Fanliebling den Vereinsoberen Bescheid gegeben, von einer im Vertrag verankerten Ausstiegsklausel im Abstiegsfall Gebrauch machen zu wollen. Wer sein neuer Arbeitgeber wird, ist nicht bekannt.

Immerhin kassieren die Schanzer für Groß, der auch bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel gestanden haben soll, eine üppige Entschädigung: Rund drei Millionen Euro soll der Transfer des Führungsspielers in die Klubkassen spülen.

Groß zählt seit 2012 zu den Säulen im Ingolstädter Team. Nach dem sensationellen Aufstieg kam der spielstarke Sechser insgesamt 64-mal in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer.