Trump schwärmt von Schweinsteiger-Gattin

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović sind seit Juli 2016 verheiratet

Bastian Schweinsteiger spielt seit Ende März bei Chicago Fire in der Major League Soccer. In den USA fühlt sich der 32-Jährige immer mehr wie zu Hause. Doch vor einem muss sich der Weltmeister anscheinend in Acht nehmen.

Donald Trump schwärmte vor kurzem von Schweinsteigers Frau Ana Ivanović: "Sie ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe". In einem "Bild"-Interview darauf angesprochen antwortete der 32-Jährige: "Das habe ich schon gehört, ja. Da muss ich aufpassen. Spaß beiseite: Eine tolle Aussage, die ich nur befürworten kann."

Von den ganzen Aufregungen rund um den US-Präsidenten hat Schweinsteiger bislang nicht viel mitbekommen. "Ich habe das durch den Trubel in der Anfangszeit bei Fire noch nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen."

Ziel? "MLS-Cup gewinnen"

Auch über seine sportlichen Ziele äußerte sich Schweinsteiger: "Ich würde gerne den MLS-Cup gewinnen! Das wäre ein Traum, den ich versuche zu erfüllen. Ansonsten: Freude am Fußball und glücklich sein."

Warum es den ehemaligen Nationalspieler ausgerechnet zum schlechtesten MLS-Team der letzten beiden Jahre gezogen hat, erklärte Schweinsteiger wiefolgt: "Meine Motivation ist, einem Verein zu helfen, der in der MLS sportlich nicht top ist, um den Klub nach oben zu bringen", so der ehemalige Münchener.

Dabei möchte der Mittelfeldspieler mit dem Erfolg der Spitzenteams aus den anderen Sportarten mithalten: "Chicago hat mit den Baseballteams Cubs und White Sox, dazu den Bulls und Blackhawks in allen amerikanischen Sportarten super Mannschaften. Es wäre super, wenn das im Fußball bald auch so wäre!"