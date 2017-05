Werder-Flop: "Das ist kaum zu ertragen"

Aron Jóhannsson spielt seit 2015 für Werder Bremen

Aron Jóhannsson stand in der laufenden Saison erst neunmal für Werder Bremen auf dem Platz. Trainer Alexander Nouri nahm den 26-Jährigen zuletzt gar nicht in den Kader auf. Der Frust beim Stürmer sitzt tief, der Abschied im Sommer naht.

"Das ist kaum zu ertragen für mich. Ich gebe wirklich alles, was ich habe. Dann keine Chance zu bekommen, ist hart", klagte Jóhannsson im Interview mit der "Werderstube", einem Portal der "Kreiszeitung Syke".

Nouri setzt im Werder-Angriff auf Fin Bartels, Serge Gnabry oder Florian Kainz, die allesamt keine gelernten Stürmer sind. Und das mit Erfolg: In der Rückrunde holten die Hanseaten 29 Punkte.

"Es ist die Entscheidung des Trainers. Er glaubt mehr an die anderen Spieler, das ist nicht einfach für mich", erklärte Jóhannsson und ergänzte: "Da ist es natürlich schwierig für mich, in die Mannschaft zu kommen."

Ans Aufgeben denkt der 19-fache US-Nationalspieler mit isländischen Wurzeln aber nicht: "Das ist nicht meine Mentalität". Stattdessen gibt er sich selbstbewusst: "Ich weiß, dass ich gut genug bin, um hier zu spielen. Aber ich kann das nicht zeigen, wenn ich keine Chance bekomme."

"Mein erstes Ziel ist es, in Bremen zu bleiben"

Das Gespräch mit seinem Coach hat Jóhannsson bereits gesucht - mit frustrierendem Ausgang: "Die Antworten sind in solchen Situationen immer die gleichen: 'Arbeite weiter hart und warte auf deine Chance'".

Gedanken über seine Zukunft macht sich der WM-Teilnehmer von 2014 noch nicht. "Ich konzentriere mich bis zum Saisonende voll auf Werder. Wenn Werder mich dann nicht mehr will, muss ich Bremen wohl verlassen. Wohin, das weiß ich noch nicht."

Am liebsten möchte Jóhannsson allerdings an der Weser bleiben. "Mein erstes Ziel ist es, in Bremen zu bleiben. Ich liebe den Klub. Auf der anderen Seite ist Fußball mein Job. Das heißt: Ich will spielen und nicht nur immer trainieren, um am Wochenende dann zu Hause zu sitzen. Wir werden sehen, was passiert", so der 26-Jährige.

Aron Jóhannsson wechselte 2015 für 4,5 Millionen Euro von AZ Alkmaar nach Bremen. Sein Vertrag läuft noch bis 2019.