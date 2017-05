Zorc dementiert China-Angebot für Aubameyang

Wie lange spielt Pierre-Emerick Aubameyang (l.) noch für den BVB?

DFB-Pokal-Finalist Borussia Dortmund weiß nichts von einem Angebot für Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang aus China. Das betonte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

"Es liegt uns nichts vor", sagte Zorc dem Fachmagazin "kicker". Zuletzt hatten "France Football" und "L'Equipe" berichtet, dass der Erstligist Tianjin Quanjian dem Gabuner ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro biete. Als Ablösesumme sind angeblich 80 Millionen Euro im Gespräch.

Zorc will sich wegen der anhaltenden Gerüchte über einen bevorstehenden Abschied des BVB-Stürmers, der auch mit dem französischen Topklub Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird, "ein eigenes Bild verschaffen" und mit Aubameyang reden: "Wir werden in den nächsten Wochen ein Gespräch führen."

Abslösesummen jenseits der 70 Millionen

In den letzten Wochen wurden die Gerüchte um den Stürmerstar, der in dieser Bundesliga-Saison bereits 29 Tore erzielt hat, immer wilder. Top-Vereine aus Italien, Spanien, Frankreich und zuletzt China wurden mit Auba in Verbindung gebracht und sorgten für viel Unruhe rund um den 27-Jährigen.

Aubameyang besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis 2020. Aufgrund der langen Dauer des Arbeitspapiers sowie der herausragenden Leistungen des Offensivspielers wird eine mögliche Abslösesumme mindestens auf 70 Millionen Euro taxiert.

Klubboss Hans-Joachim Watzke meinte schon zu Jahresbeginn gegenüber "Eurosport": "Bei einem 80-Millionen-Angebot würde ich mir mit Reinhard Rauball und Michael Zorc Gedanken machen. Dann müssten wir uns auch mit Pierre-Emerick zusammensetzen."