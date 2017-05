Was läuft zwischen Dortmund und dem "Dicken"?

Sebastián Druissi soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Die Suche nach einem potenziellen Aubameyang-Nachfolger für die kommende Saison geht beim Bundesligisten Borussia Dortmund ungehindert weiter. Ein besonders spannender Kandidat kickt derzeit noch in Argentinien.

Wie die argentinische Sportzeitung "Olé" vermeldet hat, ist der 21-jährige Sebastián Driussi in den Fokus des BVB gerückt. Driussi, der von den argentinischen Medien den Spitznamen "El Gordo" (deutsch: "der Dicke") verpasst bekommen hat, ist der Senkrechtstarter schlechthin bei seinem Klub River Plate. Für das Traditionsteam aus Buenos Aires erzielte der Stürmer satte 15 Tore in bisher 22 Meisterschaftspartien.

Vor allem sein entscheidendes Tor zum 3:1 im Superclásico bei den Boca Juniors machte ihn in Argentinien endgültig zum Star der laufenden Saison.

Auch dank der Tore Driussis ist River Plate in der Primera División wieder auf dem Vormarsch und träumt von der ersten Meisterschaft seit 2014.

BVB-Scouts schon zweimal vor Ort

Vertraglich ist der Offensivmann, der auch in der laufenden Copa Libertadores schon dreimal in vier Spielen für River Plate erfolgreich war, noch bis 2019 an seinen Klub gebunden. Es scheint aber durchaus vorstellbar, dass Borussia Dortmund im Falle eines Aubameyang-Verkaufs ordentlich Geld in die Hand nehmen wird, um den Argentinier nach Westfalen zu locken.

Wie "Olé" weiter berichtet, sollen die findigen Scouts der Borussen Sebastián Driussi sowohl bei seiner Gala gegen die Boca Juniors als auch gegen CA Temperley in der Woche zuvor, als er ebenfalls traf, vor Ort gewesen sein. Diese Personalie könnte schon in Kürze durchaus heiß werden...