Kruse: "Der HSV gehört in die Bundesliga"

Hofft auf den Hamburger Klassenerhalt: Max Kruse (l.)

Am letzten Spieltag fightet Max Kruse mit Werder Bremen in Dortmund um den Einzug in die Europa League. Doch der Stürmer richtet auch ein Auge auf den Abstiegskampf.

"Für mich gehört der HSV in die Bundesliga. Wie sie es am Ende schaffen, ist mir egal", erklärte Kruse auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Der gebürtige Hamburger drückt im direkten Duell um Platz 15 also nicht seinem Ex-Team aus Wolfsburg, sondern dem Klub, dessen Fan er in seiner Kindheit war, die Daumen.

Unterdessen betrachtet der Torjäger seine Karriere als Nationalspieler trotz seiner Nicht-Berücksichtung für den Confed Cup noch nicht als abgeschlossen. "So etwas würde ich nie sagen. Ich spiele Fußball für den maximalen Erfolg - auch in der Nationalmannschaft. Und der Bundestrainer hat mir versichert, dass die Tür nicht zu ist", so der 29-Jährige.

Joachim Löw hatte tags zuvor erklärt, bei der WM-Generalprobe im Sommer in Russland in erster Linie Perspektivspielern eine Bewährungschance zu geben. Nach zahlreichen privaten Negativschlagzeilen hatte Löw den Offensivspieler im März 2016 aus seinem Kader gestrichen und seither nicht mehr berücksichtigt.

Zuletzt kursierenden Wechselgerüchten erteilte der Linksfuß derweil eine Absage: "Ich habe nicht für ein Jahr einen Vertrag unterschrieben. Somit stellt sich die Frage auch nicht."

#Kruse: "Hätte den #ConfedCup gerne gespielt, aber ist okay. Die Tür ist für mich ja nicht zu." #WerderPK — SV Werder Bremen (@werderbremen) 18. Mai 2017

Nouri: "In Dortmund muss alles passen"

Am Samstag kann sich Kruse also voll auf die Partie in Dortmund konzentrieren. Nach Ansicht von Trainer Alexander Nouri kann Werder beim Saisonausklang nur mit einer absoluten Topleistung bestehen. "Der BVB ist mit das Beste, was die Liga zu bieten hat. Da muss bei uns alles passen", sagte der Coach: "Wir müssen in allen Bereichen am Limit sein."

Die Hanseaten kassierten beim Champions-League-Viertelfinalisten in den vergangenen neun Jahren neun Niederlagen. Nur mit einem Sieg würden die Grün-Weißen ihre Chancen auf die Qualifikation für die Europa League wahren.