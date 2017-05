Hrádecký: "Spielen zurzeit Scheiße"

Lukáš Hrádecký (r.) ist derzeit überhaupt nicht zufrieden

Nach einer sensationellen Hinrunde ist Eintracht Frankfurt wieder im Mittelmaß angekommen. Nach der Niederlage in Mainz schlägt Torwart Lukáš Hrádecký nun Alarm.

Nach dem Erfolg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach Ende April, als sich die Adler im Elfmeterschießen durchsetzen konnten, hagelte es in der Liga eine Niederlage nach der anderen.

"Wir sind selbst schuld, dass wir die letzten Wochen in der Bundesliga so durchgereicht wurden", befand Hrádecký in der "Bild": "Wir wissen selbst, dass wir zurzeit Scheiße spielen und sich jetzt ganz schnell was ändern muss."

Einen Lösungsansatz hat der finnische Nationalspieler dabei jedoch nicht parat: "Ich weiß auch nicht wirklich, woran das bei uns liegt." Allerdings ist auch dem 27-Jährige bewusst: "Natürlich ging es für uns in der Bundesliga zuletzt nicht mehr um so viel. Aber ich kann nicht verstehen, dass ein Profi dann auf dem Platz nachlässt."

"Wir müssen jetzt ein bisschen gute Laune in die Mannschaft kriegen"

Von dem Vorhaben, sich über die Bundesliga für die Europa League zu qualifizieren, hat sich die Eintracht mittlerweil verabschieden müssen. Als Pokalsieger würde Frankfurt allerdings nächste Saison international spielen.

Nun müsse man "im letzten Spiel gegen Leipzig endlich wieder eine richtig gute Leistung zeigen, damit wir selbstbewusst nach Berlin fahren." Das Pokalendspiel findet am 27. Mai statt.

"Wir müssen jetzt ein bisschen gute Laune in die Mannschaft kriegen. Ein Sieg gegen Leipzig mit den eigenen Fans im Rücken wäre deshalb klasse. Für mich ist das ein richtiger Wunschgegner vor dem Finale, weil ihre Spielanlage so ähnlich ist wie die Dortmunder", so Hrádecký.