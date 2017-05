Lainer verlängert in Salzburg

Stefan Lainer bleibt ein Salzburger

ÖFB-Teamneuling Stefan Lainer hat seinen Vertrag bei Österreichs Meister RB Salzburg vorzeitig bis Saisonende 2022 verlängert. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Der 25-jährige Außenverteidiger stammt aus der Salzburger Talenteschmiede und schaffte nach Leihengagements in Grödig und Ried 2015/2016 den Durchbruch bei den Bullen und holte bislang zwei Meistertitel sowie einen Cupsieg. Lainer absolvierte in der Bundesliga insgesamt 84 Spiel und dazu 12 internationale Auftritte. Im Frühjahr 2017 feierte der Sohn von Rapid- und Austria-Salzburg-Legende Leo Lainer beim 1:1 im Test gegen Finnland sein Debüt im österreichischen Nationalteam.

"Stefan hat sich mit großem Einsatz und professioneller Einstellung zu einem ganz wichtigen Spieler beim FC Red Bull Salzburg entwickelt und es mittlerweile bis zum österreichischen Teamspieler gebracht. Wir sind mit seiner Entwicklung in den letzten Jahren sehr zufrieden und wir freuen uns, dass wir mit ihm einen 'waschechten' Salzburger, der bei unserem Verein auch die gesamte Ausbildung in unserer Nachwuchsabteilung durchlaufen hat, langfristig binden konnten", so Geschäftsführer Christoph Freund.

"Die aktuelle Saison verläuft für mich außerordentlich gut und ich freue mich, dass jetzt auch mein Vertrag beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig verlängert wurde. Das geht nur, wenn beide Seiten zufrieden und von einer langfristigen Zusammenarbeit überzeugt sind", sagte Stefan Lainer, der mit acht Vorlagen knapp hinter seinem Klubkollegen Valon Berisha einer der besten Assistgeber der Bundesliga-Saison 2016/2017 ist.

Auch der Trainer ist voll des Lobes über seinen Schützling. "Alles Positive, das derzeit über ihn gesagt wird, hat er sich verdient. Er gibt immer alles und will immer dazulernen", erklärte Garcia, der auch eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung für die Offensivstärke des vielseitigen Defensivspielers hat. "Ich glaube, er möchte seinen Vater übertreffen", vermutete der Spanier.

Das wird schwer werden. Vater Leo hat 514 Bundesliga-Spiele absolviert, 57 Tore erzielt und mit Rapid (3), FC Tirol (2) und Austria Salzburg (3) insgesamt acht Meistertitel gewonnen. "Mein Vater ist mein größtes Vorbild", so Stefan Lainer.

