Olympiakos-Besitzer kauft Nottingham Forest

Evangelos Marinakis kauft sich bei Nottingham Forest ein

Der Besitzer des griechischen Meisters Olympiakos Piräus hat den englischen Zweitligisten Nottingham Forest gekauft.

Evangelos Marinakis steht an der Spitze eines Konsortiums zu dem auch Sokratis Kominakis, seines Zeichens Geschäftsmann und Investor, gehört, wie der Klub am 18. Mai mitteilte.

"Was wir mit mit Olympiakos in Griechenland und im europäischen Fiuball erreicht haben, wollen wir mit Nottingham Forest duplizieren," heißt es in einem Statement auf der Vereins-Homepage. "Forest ist einer der ältesten Englands mit einer stolzen Geschichte und und nationalen sowie internationalen Erfolgen. Wir wollen diese glorreichen Tage zurück bringen", so Marinakis.

1978 hatte Nottingham Forest mit dem legendären Trainer Brian Clough zum ersten und einzigen Mal die englische Meisterschaft geholt sowie in den beiden Folgejahren im Europacup der Landesmeister triumphiert.

Nottingham hat die Saison 2016/17 auf dem 21. Platz der Championship abgeschlossen und verhinderte damit den Abstieg in die Drittklassigkeit nur knapp.