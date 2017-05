Anderlecht zum 34. Mal belgischer Meister

Anderlecht dominiert in Belgien

Der RSC Anderlecht ist zum 34. Mal belgischer Meister. Der Rekordchampion fixierte den Titel am Donnerstagabend in der vorletzten Runde mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen Charleroi. Matchwinner für die Gäste war der polnische Teamspieler Łukasz Teodorczyk, ein Leihspieler von Dinamo Kiev. Der 25-jährige Stürmer traf zweimal und hält damit schon bei 30 Pflichtspieltoren in dieser Saison.

apa