Olić: Beim HSV "verliert keiner die Nerven"

Ivica Olić spielte sowohl für den HSV als auch für den VfL Wolfsburg

Aktuell kämpft Ivica Olić mit 1860 München noch gegen den Abstieg in die 3. Liga. Doch mit einem Auge schaut der Stürmer auch auf die Bundesliga und das Spiel seiner beiden Ex-Vereine aus Hamburg und Wolfsburg.

Denn wenn der HSV am 34. Spieltag auf die Wölfe trifft, geht es im direkten Duell um den Klassenerhalt. Olić hat einen Favoriten ausgemacht.

"Die Qualität der Einzelspieler spricht für Wolfsburg. Der VfL wird Fußball spielen wollen und versuchen, mindestens ein Tor zu erzielen", prophezeit Olić in der "Bild": "Nach meinem Gefühl wird Wolfsburg diesen einen Punkt, den sie zur Rettung brauchen, holen."

Beim HSV machen dem Kroaten die vielen Verletzten Sorgen. "Doch chancenlos sind die Hamburger nicht. Sie agierten gerade in der Rückrunde zu Hause gegen spielerisch starke Teams, wie es auch der VfL ist, beeindruckend erfolgreich", bemerkt der 37-Jährige.

"Erfahrung aus vier Jahren Abstiegskampf eine Hilfe"

"Zudem ist die Erfahrung des ganzen Vereins aus den letzten vier Jahren Abstiegskampf eine Hilfe. Da verliert so schnell keiner die Nerven", so Olić weiter. In Wolfsburg kenne man die Situation dagegen nicht so gut, mit dem Kader müsse der VfL in der Liga weiter oben stehen.

Olić spielte von 2012 bis 2015 für den VfL Wolfsburg sowie von 2007 bis 2009 und 2015 bis 2016 für den Hamburger SV. Aktuell läuft er in der 2. Bundesliga für den TSV 1860 München auf.