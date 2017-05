Modeste liebäugelt offen mit China-Wechsel

Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat ein Angebot aus China

Torjäger Anthony Modeste vom 1. FC Köln hat weiterhin ein millionenschweres Vertragsangebot aus China vorliegen. Nun flirtet der Franzose offen mit einem Wechsel ins Reich der Mitte.

"Viele Spieler gehen nach China und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das Angebot nicht interessiert", sagte Modeste gegenüber "L'Équipe". Der "Bild" zufolge beträgt das vom Erstliga-Klub Tianjin Quanijan gebotene Gehalt weiterhin satte 44 Millionen Euro für vier Jahre. Köln könnte angeblich eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für die FC-Lebensversicherung kassieren.

Bereits in der letzten Transferperiode baggerten die Chinesen am Stürmer der Domstädter. "Im Winter war nicht der Moment zu wechseln. Ich wollte nicht mitten in der Saison meine Teamkollegen im Stich lassen. Außerdem hatte der Verein schon Nein gesagt, bevor ich überhaupt gefragt worden war, ob ich gehen will", erklärte Modeste.

Modeste will "auf dem Laufenden gehalten werden"

Angesichts des bevorstehenden "Endspiels" um die Europa-League-Qualifikation mit dem FC gegen Mainz sei es aber "nicht an der Zeit, mit anderen Klubs zu sprechen".

Laut "Bild" will Modeste allerdings nach Saisonende von den Kölnern über mögliche Anfragen und Offerten auf dem Laufenden gehalten werden. Obwohl sein Vertrag am Geißbockheim noch bis 2021 läuft, stehen demnach zudem Gespräche mit Sportchef Jörg Schmadtke an. Der Inhalt: Modestes Zukunft beim FC und Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung.