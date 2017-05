Medien: Klopp scheitert mit Offerte für Mbappé

Monacos Kylian Mbappé (3. v. l.) soll ein Kandidat in Liverpool gewesen sein

Monacos Sturm-Juwel Kylian Mbappé gehört zu den begehrtesten Spielern auf dem europäischen Transfermarkt. Auch der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp streckte seine Fühler nach dem 18 Jahre alten Shooting-Star aus - und holte sich offenbar einen Korb.

Laut der spanischen "Marca" scheiterten die Reds mit einem offiziellen Angebot für den noch bis 2019 an Monaco gebundenen Mbappé. Die dem Bericht zufolge gebotene Ablösesumme: 75 Millionen Euro.

Die Monegassen dürften trotz dieser durchaus beeindruckenden Summe nur müde gelächelt haben. Dem Vernehmen nach erhofft sich der neue französischen Meister mehr als 100 Millionen Euro, wenn Mbappé den Klub im Sommer verlässt.

Dass dies so kommt, ist aber keineswegs in Stein gemeißelt. "Wir werden alles dafür tun, ihn zu halten. Es kommt im Endeffekt darauf an, was der Spieler will", sagte Monacos Vize-Präsident Vadim Vasilyev unlängst gegenüber "Canal +".

Doch kein Wechsel nach Madrid?

"Marca" hatte zuletzt berichtet, dass der Youngster sich für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden habe. Die Königlichen seien bereit, die geforderte dreistellige Millionen-Summe ins Fürstentum zu überweisen.

Mbappé spielte trotz seines jungen Alters eine herausragende Saison in Champions League und Ligue 1. In beiden Wettbewerben zusammengenommen erzielte er 21 Treffer und bereitete elf weitere vor.