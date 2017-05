Berater bringt Touré bei Bayern ins Gespräch

Wäre Yaya Touré einer für Bayern München?

Yaya Tourés Berater Dimitri Celuk hat Bayern München als ein mögliches Wechselziel seines ablösefreien Schützlings im kommenden Sommer genannt.

"Bayern München wäre ein passender Klub für sein Level und in der Bundesliga die einzige Option", sagte Celuk gegenüber "tuttomercatoweb". Es sei klar, dass Touré nicht zu jedem Team passe. "Nur sehr große Teams" hätten die fußballerischen und ökonomischen Argumente, den Ex-Nationalspieler zu überzeugen.

Eine Verlängerung bei Manchester City, wo Tourés noch bis Saisonende unter Vertrag steht, schloss Celuk so gut wie aus. "Im Fußball ist zwar nichts unmöglich. Aber er wird sich wohl ein neues Team suchen", erklärte der Berater.

Obwohl der Touré inzwischen 34 Jahre alt ist, zieht es ihn nicht nach China oder in die nordamerikanische MLS. "Yaya will weiter auf höchstem Niveau in Europa spielen. Er will in einer europäischen Top-Liga und der Champions League um den Titel mitspielen", erläuterte Celuk.

"Kein Klub ist momentan in der Pole Position"

Festgelegt auf eine Liga oder einen Klub hat sicher der Mittelfeldspieler bislang nicht. "Die europäischen Ligen sind alle interessant. Kein Klub ist momentan in der Pole Position", so Celuk. "Es gibt noch nichts Konkretes. Wir sind offen für alles, hören uns jedes Angebot an. Dann werden wir entscheiden."

Touré wechselte 2010 vom FC Barcelona zu City und gewann mit den Sky Blues zweimal die englische Meisterschaft sowie den FA Cup. Trotz seines nicht sonderlich guten Verhältnisses zu Teammanager Pep Guardiola absolvierte Afrikas Fußballer des Jahres 2011 bis 2014 in dieser Spielzeit 30 Pflichtspiele für die Engländer.