Watzke: "Trainer sind im Fußball eine Ich-AG"

Hans-Joachim Watzke will sich nach dem Saisonende mit Thomas Tuchel zusammensetzen

Auch knapp zwei Wochen nach den kritischen Aussagen von BVB-Chef Hans-Joachim Watzke über Thomas Tuchel kühlt das Thema über den Verbleib des Trainers nicht ab.

Bei einer Diskussionsrunde zum Thema "Fußball verbindet - die gesellschaftliche Rolle der Bundesliga" an der Universität Oldenburg ist der 57-Jährige erneut auf die Causa Tuchel angesprochen worden - und vermied ein klares Statement.

Auf die Frage nach der Zukunft des Dortmunder Übungsleiters meinte Watzke mit einem Lächeln, er werde sich dazu nicht äußern. Dabei stellte er heraus: "Da sage ich seit drei Wochen immer das Gleiche, aber das interessiert ja keinen: Wir setzen uns nach der Saison zusammen und besprechen, wie es weitergeht: Wenn wir jetzt schon mit einem anderem Trainer fix wären, warum sollten wir das dann noch machen?", fragte Watzke in Runde.

Vielmehr stellte er hervor: "Wir führen diese Diskussion aktuell nicht, mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Ganz egal, wie ich mich ansonsten äußere: Es würde das geplante Gespräch mit Thomas Tuchel vorbelasten."

Bei einer zuvor geführten Diskussion mit den teilnehmenden Studenten, ob Trainer im Profi-Geschäft heutzutage zu schnell gefeuert werden, erklärte Watzke: "Trainer sind im Profi-Fußball eine Ich-AG. Jeder verdient Millionen. Dann kassiert er dafür eine Abfindung. Außerdem hat er ein halbes Jahr später einen neuen Verein." Dennoch, so Watzke, zahle sich Kontinuität meistens aus.

Watzke: "Fußball muss bezahlbar bleiben"

Knapp 350 Fußballinteressierte saßen im Hörsaal, als Hans-Joachim Watzke auch über die Zukunft des Sports referierte. Der Dortmunder Geschäftsführer sieht die Entwicklungen durchaus kritisch: "Beispielhaft dafür stehen die Eintrittsgelder in England, wo die gesamte "working class" aufgrund der Ticketpreise aus den Stadien verschwunden ist, und nur noch die Investmentbanker auf der Tribüne sitzen. Fußball muss bezahlbar bleiben."

Gleichzeitig gehe die größte Gefahr von den Investoren aus: "Die Menschen verwechseln häufig Sponsoren und Investoren: Als Sponsor lasse ich dem Verein Geld zukommen, als Investor hingegen möchte ich den gesamten Klub besitzen und irgendwann auch mein Geld zurückhaben." Auch deshalb sei er ein Verfechter der 50+1-Regelung, "damit der Verein die strategische Mehrheit behält".

In China schauen 1,3 Millionen Menschen Norbert Dickel zu

Darüber hinaus forderte er, auch in Hinblick auf die Topvereine in England und Spanien "konkurrenzfähig" zu sein: "Die Bundesliga muss daher auch in Fernost weiter wachsen, auch wenn das einigen Traditionalisten nicht passen mag." Schließlich könne man dort "unfassbare Märkte" erschließen.

Als Beispiel nannte er eine Maßnahme, die jüngst der BVB ergriffen hat: "Am Samstagvormittag hat Norbert Dickel mit einer Webcam eine virtuelle Stadionführung ausgestrahlt. Das haben sich allein in China 1,3 Millionen Menschen angeschaut." Die Bundesliga hätte dieses Entwicklungspotenzial zu spät erkannt.