Frings warnt vor "Super-GAU" in der 2. Liga

Bereitet sich auf die Herausforderungen in Liga zwei vor: Torsten Frings

Im Dezember 2016 übernahm Torsten Frings den Trainerposten bei Darmstadt 98, konnte die Lilien aber trotz verbesserter Leistungen nicht in der ersten Liga halten. Nun geht Frings mit den Lilien in die 2. Bundesliga - und warnt vor dem Super-GAU.

"Man muss immer vorsichtig sein mit Zielen, die man herausgibt. Den sofortigen Wiederaufstieg können Hannover und Stuttgart nennen, wenn sie aus der Bundesliga absteigen. Aber wir nicht", erläuterte Frings im Interview mit der "Fussball Bild": "Wir wissen noch gar nicht, wie unser Kader aussieht. Wir werden einen kompletten Umbruch haben, wir werden eine neue Mannschaft aufbauen müssen".

Dann brauche es Zeit, um als Team zusammenzuwachsen. Der Abgang von Stammkraft Jérôme Gondorf zu Werder Bremen ist bereits fix, zudem soll Torwart Michael Esser vor einem Wechsel nach Hannover stehen.

Paderborn als warnendes Beispiel

Ein schweres Schicksal ereilte zuletzt den SC Paderborn. Die Ostwestfalen stiegen aus der Bundesliga ins Unterhaus und in der Folgesaison sofort in die 3. Liga ab. Dieses Negativbeispiel nimmt sich Frings zu Herzen.

"Wir wollen nicht den Super-GAU erleben, wie es anderen Mannschaften schon ergangen ist: Wenn man von der Ersten Liga in die Zweite absteigt – und von der Zweiten direkt runter geht in die Dritte Liga. Dem entgegenzusteuern wird schon hart genug", erklärte der Trainer. "Es liegt natürlich auch immer an den Spielern. Wir müssen die neue Situation Zweite Liga annehmen. Das wird die Hauptaufgabe sein."

Für diese Aufgabe würde er gerne auch Hamit Altintop als Leistungsträger an die Lilien binden. Der Vertrag des Deutsch-Türken läuft im Juni aus, ob er den Kontrakt verlängert, ist noch unklar. "Er kann hier was mit aufbauen, was entwickeln. Er kann sich hier ein Denkmal setzen", meinte Frings über den Mittelfeldspieler. In den nächsten Wochen soll eine Entscheidung fallen.