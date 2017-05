Xavi über Lahm: "Bedauere, dass er aufhört"

Weltmeister adelt Weltmeister: Xavi (l.) lobt Philipp Lahm

Lob von höchster Stelle: Barça-Legende Xavi hat Philipp Lahm vor dessen Abschied von der Profibühne geadelt.

"Philipp Lahm ist ein unglaublicher Spieler. Er ist einer der besten Rechtsaußen in der Geschichte des Fußballs", sagte der Mittelfeldstratege, der mittlerweile für den katarischen Klubs al-Sadd kickt: "Ich bedauere, dass er mit 33 aufhört, weil er ein Spieler ist, den ich sehr bewundere."

Die Leistung der Bayern hat Xavi in dieser Spielzeit allerdings nicht beeindruckt. "Die Latte liegt sehr hoch, und sie haben offensichtlich nicht ihre beste Saison gespielt", behauptete der 37-Jährige und fügte an: "Es wird schwierig sein, wieder so eine Zeit wie zum Beispiel unter Jupp Heynckes oder Pep Guardiola zu haben. Carlo Ancelotti macht seine Sache gut, aber man erwartet einfach viel von Bayern München, man erwartet, dass sie die Champions League gewinnen."

Katar 2022: "Es wird eine außergewöhnliche WM"

Unterdessen hat Xavi die Austragung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar entschieden verteidigt. "Ich glaube, es wird eine außergewöhnliche WM. Es wird die erste WM sein, die in einem arabischen Land ausgetragen wird. Katar hat diese Möglichkeit und bereitet sich sehr gut darauf vor", so der Routinier.

Die dauerhafte Hitze im Land und die Verlegung des Turniers aus dem Sommer in den Dezember sieht der Spanier ebenfalls positiv. "Das wird kein Problem sein. Ich habe im August und im September gespielt und trainiert: Es ist hart, aber die Stadien haben Klimaanlagen", sagte der 37-Jährige weiter: "Die WM wird im Dezember sein, das bedeutet, dass die Spieler in ihrer besten Form sein werden, wir werden sie in ihrer besten Verfassung sehen."

Xavi hatte den FC Barcelona nach 767 Pflichtspielen im Sommer 2015 verlassen und in der Qatar Stars League unterschrieben.