Darmstadt verpflichtet Aussie-Knipser

Soll die Lilien zurück in die Bundesliga schießen: Jamie Maclaren

Die Personalplanungen für den Neustart in der 2. Bundesliga laufen bei Darmstadt 98 auf Hochtouren. Einen Tag vor dem letzten Spiel im Oberhaus verpflichteten die Lilien einen neuen Torjäger aus Down Under.

Zur neuen Saison wechselt der zweimalige australische Nationalspieler Jamie Maclaren von Brisbane Roar zu den Hessen. Der 23-Jährige unterzeichnet einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Coach Torsten Frings freut sich auf den neuen Angreifer: "Jamie ist ein spielstarker Stürmer, der zudem enorm gefährlich im gegnerischen Strafraum ist. Wir sind sehr glücklich, dass wir uns gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen und ihn für uns gewinnen konnten".

Der Australier mit schottischen Wurzeln sprüht vor Tatendrang: "Ich freue mich, ab sofort ein Teil dieses traditionsreichen, stolzen Klubs zu sein und möchte so bald wie möglich meine neuen Teamkollegen kennenlernen. Ein großer Grund für meinen Wechsel ist Torsten Frings. Ich habe ihn in den Gesprächen als jungen, ambitionierten Coach kennengelernt und wollte unbedingt unter ihm spielen."

Vor dem Transfer des Stürmers hatte Darmstadt bereits ein Quartett von Nachwuchsspielern mit Profiverträgen ausgestattet.