1860-Coach: "Leben für den Verein geben"

1860-Trainer Vítor Pereira will mit seinem Team in der 2. Liga bleiben

Vor dem letzten Spiel von 1860 München im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga hat Trainer Vítor Pereira an die Ehre seiner Mannschaft appelliert.

"Ich bin verantwortlich dafür, dass wir hier unser Leben für den Verein geben", sagte der Coach. "Wer genauso fühlt, ist willkommen im Boot." Die Münchner könnten am Sonntag auswärts beim 1. FC Heidenheim den direkten Klassenverbleib mit einem Sieg unter Dach und Fach bringen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage droht allerdings auch der direkte Abstieg oder zumindest der Gang in die Relegationsspiele.

Im Kurztrainingslager in Bad Wörishofen wollte Pereira sein Team auf ein letztes Aufbäumen einschwören. "Anspannung ist immer dabei in solchen Momenten. Das ist wichtig im Fußball. Wer keine Spannung hat, der spürt auch keine Verantwortung", erklärte der Portugiese am Freitag.

1860-Investor Hasan Ismaik hatte schon zuvor den Druck auf seine in dieser Saison mal wieder enttäuschenden Spieler erhöht - vor allem nach dem 1:2 am vorletzten Spieltag daheim gegen Bochum. "Ich erwarte von der Mannschaft, aber auch vom Trainerteam im letzten Spiel in Heidenheim eine Trotzreaktion", forderte Ismaik bei Facebook und stellte klar: "Die Spieler stehen jetzt in der Pflicht."