U20-WM: Böses Erwachen für die DFB-Junioren

Frederic Ananou musste mit dem DFB eine Auftaktniederlage hinnehmen

Böses Erwachen für den Deutschen Fußballbund. Die klar favorisierten Junioren des DFB haben zum Auftakt der U20-WM eine überraschende 0:2-Pleite gegen Venezuela kassiert. Den Südamerikanern genügte dabei ein Doppelschlag in Halbzeit zwei.

Die Deutschen, bei denen mit Herthas Maximilian Mittelstädt, Hoffenheims Philipp Ochs und dem Mainzer Suat Serdar immerhin drei Akteure mit Bundesliga-Erfahrung in der Startformation standen, fanden nur schwer ins Spiel. Bereits nach 14 Minuten hatte die DFB-Defensive Glück, dass gleich zwei Südamerikaner eine scharfe Hereingabe des Venezolaners Ronaldo Lucena knapp verpassten.

Damit aber nicht genug: Nach einer halben Stunde hätte es im Kasten der Deutschen klingeln müssen. Sergio Córdova ließ Maximilian Mittelstädt mit einer einfachen Körpertäuschung ins Leere laufen, legte die Kugel zurück auf Ronaldo Peña, der das Leder aussichtsreich positioniert über das DFB-Tor drosch. Kurz vor der Pause erarbeitete sich Ochs dann die besten Chancen für das Team von Coach Guido Streichsbier, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse der Venezolaner unterbringen.

Doppelschlag in Liga zwei

Nach dem Wiederanpfiff kippte die Begegnung allerdings endgültig zu Gunsten der Südamerikaner: Der starke Córdova verpasste in der 48. Minute noch die Riesenchance zur Führung, drei Minuten umkurvte Peña aber BVB-Keeper Dominik Reimann und schob zum 1:0 ein.

Der Treffer zeigte sichtlich Wirkung bei der deutschen Abwehrreihe, die kurz darauf beim 2:0 von Córdova (54.) nicht den besten Eindruck hinterließ.

Nach der Auftaktniederlage muss sich der DFB nun deutlich steigern. In Gruppe B wartet neben dem krassen Außenseiter Vanuatu (26.05.) noch der Nachwuchs Mexikos (23.05.). An der WM nehmen insgesamt 24 Mannschaften in sechs Gruppen teil. Die jeweils ersten beiden Teams sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Da die Endrunde am letzten Bundesliga-Spieltag beginnt, muss Streichsbier auf einige Spieler verzichten, die von ihren Klubs wegen der tabellarischen Situation oder einer möglichen Teilnahme an Relegationsspielen nicht für das Turnier freigestellt wurden.

Den bislang einzigen Titel bei den U20-Junioren gewannen die Deutschen 1981. Rüdiger Vollborn, Roland Wohlfarth, Michael Zorc und Co. besiegten damals Katar im Finale mit 4:0.