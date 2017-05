Irrsins-Offerte für Werders Kruse?

Zieht es Max Kruse von Werder nach China?

Neben Anthony Modeste und Pierre-Emerick Aubameyang macht der chinesische Erstligist Tianjin Quanjian nun offenbar auch Jagd auf Max Kruse von Werder Bremen - und lockt den 29-Jährigen mit einem Wahnsinnsgehalt.

Laut "Bild" könnte Kruse im Reich der Mitte einen unfassbaren Netto-Salär von 13 Millionen Euro einstreichen, sollte er sich zu einem Wechsel nach Tianjin entscheiden. Dem Angreifer soll ein konkretes Angebot des von Ex-Weltfußballer Fabio Cannavaro trainierten Klubs vorliegen.

Kruse ist an Werder vertraglich noch bis 2019 gebunden. Der Kontrakt enthält allerdings eine Ausstiegsklausel. Die festgeschriebene Ablösesumme für den Ex-Nationalspieler beträgt "Bild" zufolge 15 Millionen Euro - kein Problem für die finanzkräftigen Chinesen.

Kruse selbst soll allerdings noch zögern, auf die Bemühungen Tianjins einzugehen. Dem Vernehmen nach will der extrovertierte Torjäger weiterhin in einer europäischen Top-Liga kicken. Sein großer Traum: weitere Einsätze in der Champions League.

Die Chance auf die Königsklasse könnte ihm allerdings Werder zeitnah wohl genauso wenig bieten wie Tianjin Quanjian. Die Grün-Weißen kämpfen am letzten Spieltag der Bundesliga bei Borussia Dortmund "nur" um den Einzug in die Europa League.