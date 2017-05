Steigt die VfB-Aufstiegsfeier ohne Großkreutz?

Ich wünsche der Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans vom VfB Stuttgart viel Erfolg am Sonntag! Macht alles klar 💪 Da mich sehr viele Menschen anschreiben und sagen ich soll zum letzten Spiel vorbeikommen, möchte ich etwas dazu sagen. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen , ob ich dabei bin ! Einerseits möchte ich alle nochmal Wiedersehen , aber anderseits habe ich es nicht vollendet! Nur eins steht fest - ihr seid alle in meinem Herzen 💪 Bringt es zu Ende 👊 LG Euer 🐟

A post shared by Kevin (@fischkreutz) on May 12, 2017 at 1:04am PDT