Wacker Innsbruck verpflichtet Rakowitz

Stefan Rakowitz mit Wacker-Innsbruck Geschäftsführer Ali Hörtnagl

Wacker Innsbruck verstärkt sich mit Stefan Rakowitz. Der Offensivspieler kommt ablösefrei vom SC Wiener Neustadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2018 mit Option auf Verlängerung

"Der Name Rakowitz ist im österreichischen Fußball kein Unbekannter. Wir sind schon sehr lange mit Stefan im Kontakt und es freut mich sehr, dass er sich für einen Wechsel nach Innsbruck entschieden hat. Er passt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ideal ins Anforderungsprofil", so Wacker Geschäftsführer Alfred Hörtnagl in einer Aussendung

Rakowitz absolvierte bislang 44 Bundesliga- und 98 Erste-Liga-Spiele. Der 27-Jährige war auch für den SC Ritzing, TSV Hartberg und SV Horn tätig.

red

Fotocredit: FCW