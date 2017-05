Bayern-Idol Lahm wurde von Bielefeld verschmäht

Philipp Lahm wurde einst von Arminia Bielefeld verschmäht

Nach 112 Champions-League-Partien, über 380 Bundesligaspielen, beinahe 60 DFB-Pokal-Einsätzen und 113 Nationalspielen hängt Philipp Lahm seine Fußball-Schuhe im Sommer an den Nagel. Eine Weltkarriere, die dem kleinen Außenverteidiger zumindest im beschaulichen Ostwestfalen nicht jeder zugetraut hätte.

Vor der Bundesliga-Saison 2002/2003 will der FC Bayern seinem talentierten Nachwuchs in der Knochenmühle Bundesliga stählern. FCB-Nachwuchs-Coach Hermann Gerland sucht nach einer Lösung und schickt ein Trio um den damals 18-jährigen Philipp Lahm zum Aufsteiger Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen gelten als krasser Außenseiter und verfügen mit Ansgar Brinkmann, Michael Sternkopf und Artur Wichniarek über überschaubares Star-Potenzial. Lahms Qualitäten erkennt allerdings nur Brinkmann.

"Trainer, den Kleinen, wir müssen den Kleinen nehmen", zitiert "n-tv.de" Brinkmann. Ein Urteil, das der damalige Arminen-Coach Benno Möhlmann nicht teilt: "Ansgar! Der hat keinen Offensiv-Kopfball und auch keinen Defensiv-Kopfball", kontert Möhlmann und verzichtet auf eine Leihe.

"Dann gingen die Probleme los"

"Ich weiß wirklich nicht, was die damals gesucht haben. Wir hatten Spieler in Bielefeld, die konnten Kopfballduelle gewinnen. Wir hatten Spieler, die konnten grätschen. Aber dann gingen die Probleme los", sinniert Brinkmann im Nachhinein ungläubig die Absage seines Ex-Trainers an Lahm.

Was man wollte, wird man rückschauend auch in Bielefeld nicht mehr wissen. Lahm landete beim VfB Stuttgart, feierte mit den jungen Wilden und Coach Felix Magath Erfolge, kehrte 2005 als gestandener Profi zu den Bayern zurück und prägte eine Ära. Bielefeld steigt ab.

"Nach drei, vier Monaten in Stuttgart gab es einen Zeitungsartikel, darin stand, dass der VfB Lahm für vier Millionen vom FC Bayern kaufen wollte. Die lehnten wie selbstverständlich ab. Ich habe Benno den Artikel an die Tür genagelt", offenbart Brinkmann einen Seitenhieb in Richtung Möhlmann.