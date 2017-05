Erneut tschechischer Ex-Profi tot aufgefunden

David Bystroň wurde im Keller seinen Hauses tot aufgefunden

Der zweite Todesfall eines bekannteren Spielers binnen Monatsfrist erschüttert den tschechischen Fußball. Der frühere U21-Nationalspieler David Bystroň wurde nach Angaben der Prager Zeitung "Sport" in seiner Schweizer Wahlheimat im Keller seines Hauses tot aufgefunden.

Dem Bericht zufolge hat sich der 34-Jährige erhängt. Laut "Sport" soll Bystroň, der in der Saison 2011/12 wegen Dopings gesperrt worden war, sowohl familiäre als auch finanzielle Probleme gehabt haben.

Die Tragödie ist der mutmaßlich zweite Selbstmord eines tschechischen Fußballers innerhalb eines Monats. Ende April hatte sich der frühere Bundesliga-Profi František Rajtoral (2014 bei Hannover 96) vom türkischen Erstligisten Gaziantepspor mit 31 Jahren angeblich das Leben genommen.

Bystroň hatte nach Ende seiner Karriere in der Schweiz gelebt. Als Profi war der Defensivspezialist in seinem Heimatland mit Viktoria Pilsen sowie Baník Ostrava und in Bulgarien mit Levski Sofia Meister geworden.

Bei einem Einsatz für Pilsen in der Champions-League-Spielzeit 2011/12 war Bystroň positiv auf Methamphetamine getestet und anschließend für zwei Jahre gesperrt worden. Durch die Suspendierung verpasste Bystroň die mutmaßlich sichere Berufung in Tschechiens Aufgebot für die EM-Endrunde 2012 in Polen und der Ukraine.