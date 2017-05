Splitter: Ein Youngster und verballerte Elfer

Kai Havertz (Mitte) ist der Youngster mit den meisten Toren

Die Bundesliga-Saison 2016/2017 ist gerade frisch zu Ende gegangen. Was bleibt? Ein deutscher Meister, den man bereits aus den vier Jahren zuvor kennt und jede Menge interessante Fakten:

TORE: Die Fans der Bundesliga konnten sich in der Saison 2016/17 über insgesamt 877 Tore freuen, was einem Schnitt von umgerechnet 2,87 Treffer pro Partie entspricht. Die 900er-Marke wurde dieses Jahr verfehlt. Zudem trafen die Profis im Vergleich zur Vorsaison (866 Tore) elfmal häufiger ins gegnerische Netz. Die Krone des besten Torschützen setzte sich Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang mit 31 Treffern auf.

ZUSCHAUER: In der 54. Bundesliga-Saison strömten insgesamt 12.703.727 Zuschauer in die Stadien, was einem Schnitt von 41.515 Zuschauern pro Spiel entspricht.

EIGENTORE: Insgesamt fielen 16 Eigentore in der Saison 2016/17. Die meisten Eigentore (33) in einer Saison wurden 2001/02 erzielt, die wenigsten (10) 1966/67. In der ewigen Rangliste der Eigentorschützen führen Nikolce Noveski (FSV Mainz 05) und Manfred Kaltz (Hamburger SV) mit jeweils 6 Eigentoren.

PLATZVERWEISE: In der Saison 2016/17 gab es 56 Platzverweise. 28 Rote und 28 Gelb-Rote Karten wurden verteilt.

ELFMETER: 98-mal zeigten die Unparteiischen 2016/17 auf den ominösen Punkt. 71 Strafstöße wurden verwandelt, 27-mal blieben die Torhüter Sieger. Dies entspricht einer Erfolgsquote von 72,45 Prozent.

ORAKEL: In 37 von 54 Fällen erwies sich das Herbstmeister-Orakel als gutes Omen für den Titel - immerhin eine Quote von 69 Prozent.

TRAINER: In der abgelaufenen Saison gab es insgesamt neun Trainerwechsel im Fußball-Oberhaus. Der Rekord in der 50-jährigen Geschichte der Bundesliga liegt bei zwölf Entlassungen und wurde in der Saison 2006/07 und in der Spielzeit 2010/2011 aufgestellt.

YOUNGSTER: Das Leverkusener Mittelfeldjuwel Kai Havertz gilt seit dieser Saison als jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte mit zwei Toren. Als der Leverkusener kurz vor Ende des Spiels bei Werder Bremen eingewechselt wurde, war er 17 Jahre, 4 Monate und 4 Tage alt.

UNGESCHLAGEN: Borussia Dortmund ist nach dem 4:3 gegen Bremen seit 38 Heimspielen ungeschlagen. In der Historie gab es nur fünf längere derartige Serien - Münchens Rekord von gleich 73 Heimspielen ohne Niederlage aus der Zeit von April 1970 bis September 1974 ist allerdings noch nicht in Reichweite.

BESTER AUFSTEIGER: RB Leipzig ist mit 20 Siegen bester Aufsteiger seit dem 1. FC Kaiserslautern 1997/98. Die Sachsen qualifizierten sich in ihrer ersten Bundesliga-Saison direkt für die Champions League. In der Abschlusstabelle belegen die Leipziger Rang zwei mit 67 Punkten.