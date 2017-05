Roma und Napoli wahren Mini-Titelchance

Rom bezwingt Chievo Verona

Nationalspieler Antonio Rüdiger darf in der Serie A zumindest noch bis Sonntagnachmittag mit der AS Roma auf den Titelgewinn hoffen. Auch Napoli bleibt dem Spitzenduo dank eines klaren Heimsiegs auf den Fersen.

Durch den 5:3 (2:2)-Erfolg bei Chievo Verona verkürzten zunächst Rüdiger und seine Kollegen zum Auftakt des vorletzten Spieltages den Rückstand auf Spitzenreiter Juventus für 22 Stunden auf einen Punkt. Napoli setze sich am späteren Abend mit 4:1 (2:0) gegen Fiorentina durch.

Turin kann seinen Titel allerdings am Sonntag (15:00 Uhr) durch einen Sieg bei Abstiegskandidat FC Crotone vorzeitig erfolgreich verteidigen. Für Juve wäre der Scudetto nach dem Pokalsieg vom vergangenen Mittwoch der zweite Schritt zum angestrebten Triple, das der alten Dame durch die Teilnahme am Champions-League-Finale (27. Mai) in Cardiff gegen Real Madrid noch winkt.

Roma strauchelt zu Beginn

Rom drohte in Verona mit Rüdiger in der Anfangsformation angesichts eines zweimaligen Rückstands zunächst das Ende auch der letzten theoretischen Chancen auf die Meisterschaft. Doch die "Doppelpacker" Stephen El Shaarawy (28. und 58.) sowie Mohamed Salah (43. und 77.) hielten Rom wenigstens noch vorläufig im Titelrennen, ehe der frühere Wolfsburger Bundesliga-Profi Edin Džeko (83.) für die Gäste zum Endstand traf.

Die Roma muss allerdings auch noch nach hinten schauen. Denn nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag der SSC Napoli, der nach dem jüngsten Heimerfolg noch auf die direkte Qualifikation für die Champions League hoffen darf. Rom empfängt zum Saisonfinale den FC Genua 1893, Neapel tritt bei Sampdoria an.