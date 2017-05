Schweinsteiger und Co. springen auf Platz zwei

Mit Chicago auf Vormarsch: Bastian Schweinsteiger

Weltmeister Bastian Schweinsteiger befindet sich mit Chicago Fire in der MLS auf dem Marsch nach vorn. Das Team aus Windy City kam am 12. Spieltag bei Schlusslicht D.C. United aus der US-Bundeshauptstadt Washington zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und verbesserte sich in der Eastern Conference zumindest bis Sonntagabend auf Platz zwei.

Torschütze war der Ghanaer David Accam in der 52. Minute mit seinem sechsten Saisontreffer. Chicago belohnte sich mit dem goldenen Tor für eine engagierte Leistung. Die insgesamt schwachen Hausherren, bei denen der Deutsche Julian Büscher nicht zum Einsatz kam, wachten nach dem Gegentreffer zwar auf, konnten aber keine entscheidenden Offensiv-Akzente setzen.

Schweinsteiger spielte 90 Minuten durch, sah in der 66. Minute die Gelbe Karte. Seine beste Szene hatte der Ex-Münchner in der Nachspielzeit. Mitspieler Nemanja Nikolić vergab nach schöner Vorarbeit von Schweinsteiger aber kläglich.

Fire rückte mit 21 Punkten an Orlando City SC (20) und Columbus Crew SC (19) vorbei und befindet sich klar auf Playoff-Kurs.

Spitzenreiter Toronto FC liegt mit 26 Zählern souverän vorn, hat aber schon ein Spiel mehr als Chicago absolviert.