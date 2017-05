Köln und Gladbach: Tauziehen um Terodde?

Simon Terodde soll das Interesse zweier Bundesligisten geweckt haben

23 Tore hat Stuttgarts Simon Terodde in dieser Saison auf dem Konto, sechs Treffer rangiert der 29-Jährige damit vor der Nummer zwei im Goalgetter-Ranking Martin Harnik - die Verteidigung der Torjägerkanone ist bereits beschlossene Sache. Weniger beeindruckend liest sich hingegen Teroddes Bilanz im deutschen Oberhaus. In fünf Partien blieb der gebürtige Bocholter ohne Treffer. Das wird sich wohl bald ändern.

Laut Informationen der "Bild am Sonntag" baggert mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ein Bundesliga-Duo an Terodde. Ermöglicht wird ein vorzeitiger Abschied aus Stuttgart, wo Terodde einen Vertrag bis Ende Juni 2019 besitzt, demnach aufgrund einer Ausstiegsklausel.

Die besseren Karten im Poker sollen die Fohlen haben. Vielleicht auch, da Terodde in Köln bereits einmal den Durchbruch verpasste. Nachdem dem Angreifer beim MSV Duisburg der Sprung ins Profi-Geschäft gelang, wechselte er - über den Zwischenstopp Fortuna Düsseldorf - zu den Geißböcken. Beim FC kam Terodde jedoch meist nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

An den Knipser-Qualitäten des 1,92 großen Stürmers dürfte inzwischen jedoch kaum noch jemand zweifeln. 87 Treffer in 186 Zweitligaspielen sprechen eine deutliche Sprache. Allerdings darf man hinterfragen, ob ein Wechsel für den Offensivspieler überhaupt Sinn ergibt. Mit dem VfB Stuttgart wird Terodde in der kommenden Spielzeit ebenfalls sehr sicher Bundesligaluft schnuppern. Zudem kann sich der Rechtsfuß der Wertschätzung der Schwaben sicher sein.

"Es fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Ich hoffe, dass ich noch nicht am Höhepunkt angekommen bin", ließ Terodde selbst unlängst wenig Zweifel daran, dass er sich im VfB-Dress gut fühlt.