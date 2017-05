RB: Compper bleibt, "Top-Profi" muss gehen

Marvin Compper bleibt RB Leipzig erhalten

RB Leipzig hat den Vertrag mit Abwehrspieler Marvin Compper um zwei Jahre verlängert. Wie der Vizemeister am Sonntag verkündete, bleibt der 31-Jährige den Sachsen bis 2019 erhalten. Compper spielt seit 2014 für die Leipziger. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 25 Spielen zwei Tore.

"Ich schätze Marvin sehr. Durch seine Erfahrung und Sprachbegabung ist er ein wichtiger Integrationsfaktor für neue Spieler", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick. Compper meinte: "Ich freue mich sehr, dass meine Leistungen honoriert wurden."

Ralf #Rangnick verkündet eine tolle Personalie: #RBLeipzig verlängert den Vertrag mit Marvin #Compper um 2 Jahre bis 2019! 👍 pic.twitter.com/Yww44erxns — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 21. Mai 2017

Den Verein verlassen wird hingegen Rani Khedira. Der jüngere Bruder von Weltmeister Sami Khedira ist ebenfalls seit 2014 in Leipzig, konnte sich in der Bundesliga aber nicht durchsetzen. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft Ende Juni aus. "Wir wollen für ihn den richtigen Verein finden", sagte Rangnick und ergänzte: "Er ist ein absoluter Top-Profi."