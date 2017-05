Rummenigge will Goretzka-Pläne nicht enthüllen

Karl-Heinz Rummenigge will den Vertrag von Leon Goretzka auf Schalke respektieren

Mit einem 2:2 gegen den FC Ingolstadt endete die Bundesliga-Saison 2016/2017 für den FC Schalke am Samstag ebenso ernüchternd wie sie bis dato verlaufen war. Die knappen schlossen die Spielzeit auf Rang zehn und damit weit hinter den Europa-Pokal-Rängen und noch weiter hinter den eigenen Erwartungen ab. Zu allem Überfluss stehen einige Leistungsträger vor dem Abschied.

Vor allem die Gerüchte um einen Wechsel von Leon Goretzka zum FC Bayern wollen einfach nicht abreißen. Jetzt meldete sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge mit einem vielsagenden Statement zu Wort.

Goretzka ist "Spieler von Schalke 04 bis 2018 und das werden wir immer respektieren", so Rummenigge. "Ich gebe keine Kommentare über Gerüchte ab und das ist ganz gut so. Denn wir wollen unsere Pläne, welche wir auch immer haben, sicher nicht bekanntgeben. Und Herr Heidel geht damit auch entspannt um. Alles wunderbar", so der 61-Jährige weiter.

Zeilen, die sich aber auch als klare Ansage in Richtung der Knappen lesen lassen. Bis 2018 ist Goretzka an die Königsblauen gebunden, ein Wechsel zum Rekordmeister aus München ohne Zustimmung des Klubs also ohnehin nicht möglich. Danach sieht die Situation natürlich ganz anders aus, zumal Goretzka dann ablösefrei zu haben wäre. Will Schalke also nochmal Kasse mit seinem Leistungsträger machen, muss man - allen Dementis zum Trotz - einen Verkauf in Betracht ziehen.

Ancelotti: Goretzka "interessant"

Dass Bayern-Coach Carlo Ancelotti den Nationalspieler unlängst offen als "interessanten Spieler" bezeichnete, dürfte dabei nicht unbedingt für entspannte Gesichter bei S04 sorgen.

Sportvorstand Christian Heidel stellt dennoch klar: "Wir entscheiden es, nur wir. Wir gehen felsenfest davon aus, dass Leon in der nächsten Saison für Schalke spielt. Ich kann mir ganz wenige Szenarien vorstellen, dass es nicht so ist. Leon ist mit der wichtigste Spieler für Schalke."

Allerdings dürfte der Fall Sead Kolašinac den Schalkern Warnung genug sein. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft im Sommer aus, um einen Verbleib bemühte man sich offenbar vergeblich. Inzwischen gilt ein ablösefreier Abschied des Bosniers zum FC Arsenal als sicher.