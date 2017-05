Später Doppelpack rettet Bayerns CL-Traum

Vivanne Miedema (l.) schoss Bayern in die Königsklasse

Der entthronte Frauenfußball-Meister Bayern München spielt auch in der kommenden Saison in der Champions League. Das Team von Trainer Thomas Wörle sicherte sich mit dem 2:0 (0:0) bei der SGS Essen am letzten Bundesliga-Spieltag die Vizemeisterschaft hinter dem VfL Wolfsburg.

Die niederländische Torjägerin Vivianne Miedema (85./90.) führte den FC Bayern bei ihrer Abschiedsvorstellung mit einem späten Doppelpack in die Königsklasse. Turbine Potsdam musste sich trotz des 2:1 (1:1) beim MSV Duisburg bei zwei Punkten Rückstand mit Platz drei begnügen.

Der neue Meister Wolfsburg verpatzte derweil seine Generalprobe für das DFB-Pokalfinale. Der VfL kam gegen den FF USV Jena nach 0:2-Rückstand mit Mühe zu einem 2:2 (0:2). Anschließend bekamen die Gastgeberinnen zum dritten Mal nach 2013 und 2014 die Meisterschale überreicht. Um das Double spielt der VfL am 27. Mai (16.15 Uhr/ARD) in Köln gegen den SC Sand.

Die erfolgreichen Laufbahnen der beiden Olympiasiegerinnen Saskia Bartusiak und Annike Krahn endeten mit Niederlagen. Bartusiak verlor mit dem 1. FFC Frankfurt in Sand 0:1 (0:0), Krahn unterlag mit Absteiger Bayer Leverkusen dem Tabellenvierten SC Freiburg 1:3 (1:1). Außerdem besiegte 1899 Hoffenheim den zweiten Absteiger Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0).