Wölfe beziehen Trainingslager in Holland

Die Wölfe bereiten sich in den Niederlanden vor

Der VfL Wolfsburg bereitet sich in den Niederlanden auf die beiden Relegationsspiele gegen den Zweitliga-Dritten Eintracht Braunschweig vor.

Wie der VfL am Sonntagabend bekannt gab, wird die Mannschaft von Andries Jonker von Montag bis Mittwoch ein Trainingslager in De Lutte nahe der deutschen Grenze abhalten.

Am Donnerstag trifft der Tabellensechzehnte der Bundesliga im ersten Duell vor eigenem Publikum auf die Eintracht. Das Rückspiel findet am folgenden Montag in Braunschweig statt.