Bayern vor Plattenhardt-Verpflichtung!

Auf dem Weg nach München: Marvin Plattenhardt

Einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Philipp Lahm steht der FC Bayern München unmittelbar vor der Verpflichtung eines neuen Außenverteidigers.

Wie die "Welt" am Sonntagabend berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister mit Neu-Nationalspieler Marvin Plattenhardt und dessen Verein Hertha BSC auf einen sofortigen Wechsel des 25-Jährigen geeinigt. Angeblich überweist der FCB stolze 14 Millionen Euro an die "Alte Dame", um den Linksfuß aus seinem noch bis 2020 laufenden Vertrag zu lösen.

Plattenhardt, der gerade erst von Bundestrainer Joachim Löw für den Confed Cup in Russland nominiert wurde, zählt zu den unumstrittenen Leistungsträgern der Berliner Hertha. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Ex-Nürnberger 27-mal in der Liga zum Einsatz und glänzte dabei mit drei Treffern und vier Torvorlagen.