Plattenhardt zum FCB? "Kein Kontakt"

Auf dem Weg nach München: Marvin Plattenhardt

Am Sonntag wurden Gerüchte laut, der FC Bayern stünde einen Tag nach dem emotionalen Abschied von Philipp Lahm vor der Verpflichtung eines neuen Außenverteidigers.

Wie die "Welt" berichtet, soll Berlins Neu-Nationalspieler Marvin Plattenhardt ins Visier des deutschen Rekordmeisters geraten sein. Angeblich überweist der FCB stolze 14 Millionen Euro an die "Alte Dame", um den Linksfuß aus seinem noch bis 2020 laufenden Vertrag zu lösen. Doch so schnell die Spekulationen aufkamen, so unmittelbar wurden sie auch schon wieder dementiert.

Noch am Abend reagierte Hertha via Twitter auf den "Welt"-Bericht. "Genau, und im Gegenzug setzt Philipp Lahm seine Karriere bei uns fort. Sorry, aber das ist Unsinn", so das Dementi des Bundesligasechsten.

@WELT_Sport Genau, und im Gegenzug setzt @philipplahm seine Karriere bei uns fort 😂 Sorry, aber das ist Unsinn! #plattebleibt #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) 21. Mai 2017

Plattenhardts Berater legte im "kicker" nach und bekräftigte: "Es gab und es gibt keinen Kontakt zum FC Bayern."

Trikot-Panne am Samstag als Auslöser?

Am Samstag waren erste Hinweise auf einen Transfer im Netz aufgetaucht, die womöglich als Katalysator der Gerüchte gedient haben. Wer sich beim Sportartikelhersteller adidas ein Heim-Trikot des FC Bayern sichern wollte, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Neben den Leibchen von Robert Lewandowski, Franck Ribéry oder Thomas Müller stand auch ein Dress mit dem Aufdruck Plattenhardt zur Auswahl.

Plattenhardt, der gerade erst von Bundestrainer Joachim Löw für den Confed Cup in Russland nominiert wurde, zählt zu den unumstrittenen Leistungsträgern bei der Berliner Hertha. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Freistoßspezialist 27-mal in der Liga zum Einsatz und glänzte dabei mit drei Treffern und vier Torvorlagen.