"Leider": Grifo verlässt SCF - ruft Gladbach?

Vincenzo Grifo verlässt den SC Freiburg

Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo verlässt nach zwei Jahren den SC Freiburg. "Er hat sich verabschiedet, das ist leider so", sagte Klubpräsident Fritz Keller am Sonntagabend in der "SWR"-Sendung "Sport im Dritten".

Der Italiener Grifo wurde zuletzt unter anderem mit den Ligakonkurrenten Hertha BSC und vor allem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

Laut "kicker" ist der Transfer zum Klub vom Niederrhein nur noch eine Frage von Tagen. Sechs Millionen Euro müssen die Gladbacher demnach für den Mittelfeldfspieler auf den Tisch legen. Möglich macht den Wechsel eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 24-Jährigen.

SC-Boss Keller ist trotzdem nicht bange: "Es ist einfach so, dass eine gewisse Fluktuation da ist. Aber bei den restlichen Spielern müssen wir niemanden gehen lassen. Da haben wir alles in der Hand."

64 Bundesliga-Partien absolvierte der 24-Jährige für den SC Freiburg und erzielte dabei 23 Tore. Außerdem legte er 28 Treffer auf. Sein Vertrag im Breisgau läuft noch bis 2019.