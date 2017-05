HSV vor wichtigen Personalentscheidungen

Sportchef Jens Todt stehen einige Vertragsgespräche bevor

Nachdem der Hamburger SV den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, kann sich Sportchef Jens Todt an die Arbeit machen. Um in den kommenden Saison nicht wieder gegen den Abstieg zu spielen, sind einige Veränderungen im Kader nötig.

Die Zukunft von Stamm-Keeper René Adler ist weiterhin offen. Der 32-Jährige, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, darf laut "Bild" wohl nur bei erheblichen Gehalts-Abstrichen bleiben. Zuletzt wurde der Schlussmann mit Bayern München in Verbindung gebracht, wo er sein Salär stabil halten könnte. Ein Abschied scheint jedenfalls laut "kicker" nahezu beschlossene Sache zu sein.

Der HSV sieht sich auf jeden Fall schon einmal nach einem Ersatzmann um. Dabei soll U21-Nationaltorwart Julian Pollersbeck von Kaiserslautern erster Wunschkandidat der Verantwortlichen sein, berichtet die "Bild" weiter. Auch Robin Olsen aus Kopenhagen steht wohl auf dem Zettel.

Außerdem wollen die Hamburger Kyriakos Papadopoulos kaufen. Der Innenverteidiger hat in Leverkusen einen Vertrag bis 2020 und ist derzeit an die Rothosen ausgeliehen. Die Ablösesumme läge nach Schätzungen zwischen acht und zehn Millionen Euro.

"Ich will beim HSV bleiben! Aber es liegt nicht in meiner Hand", sagte der Grieche vor kurzem der "Hamburger Morgenpost". Fraglich ist nämlich, ob Bayer in der kommenden Saison Verwendung für Papadopoulos hat. Durch den Abgang von Ömer Toprak, der zu Borussia Dortmund wechselt, ist dies nicht ganz unwahrscheinlich.

Gespräche mit Wood laufen

Der Vertrag von Bobby Wood soll vorzeitig bis 2021 verlängert werden. Aktuell läuft das Arbeitspapier des Stürmers noch bis 2020. Gespräche mit seinem Berater laufen offenbar bereits, so die Boulevard-Zeitung.

Was der HSV mit Lewis Holtby, Nicolai Müller und Aaron Hunt macht, ist weiterhin offen. Die Kontrakte der Profis laufen nur noch eine Spielzeit. Wollen die Hamburger noch eine Ablösesumme kassieren, muss der Klub die Spieler entweder jetzt oder in der Winterpause verkaufen. Johan Djourou und den zur U21 verbannten Nabil Bahoui will der HSV dagegen loswerden.