Gladbach: Mini-Portugiese als Dahoud-Nachfolger?

Moreto Cassamã soll vor einem Wechsel zur Borussia stehen

Borussia Mönchengladbach hat die Qualifikation zur Europa League in dieser Saison zwar verpasst, ist allerdings trotzdem weiter ein gern gesehener Anlaufpunkt für junge Talente aus dem internationalen Fußball. Laut portugiesischen Medienberichten sollen die Fohlen an Moreto Cassamã vom FC Porto interessiert sein.

Wie "Record" und "O Jogo" übereinstimmend melden, soll der erst 19-jährige Cassamã unmittelbar vor einem Transfer an den Niederrhein stehen. Laut den portugiesischen Zeitungen sind der 1,65 Meter kleine Mittelfeldspieler und sein Berater bereits in Deutschland, um letzte Vertragsgespräche zu führen.

Für fünf Jahre soll Cassamã demnach in Gladbach unterschreiben. Drei bis vier Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. In der Fohlenelf könnte der gebürtige Guinea-Bissauer Mahmoud Dahoud beerben, der nach Dortmund wechselt. Cassamã gilt als technisch starker Ballkünstler, dem es noch an der nötigen Defensivarbeit mangelt.

Der 19-jährige Nachwuchsnationalspieler Portugals, der im Jahr 2013 von Sporting zum FC Porto gewechselt war, machte in dieser Saison in der UEFA Youth League von sich reden. In 16 Partien erzielte er zwei Tore und legte zudem drei Treffer auf.