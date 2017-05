Mainz entlässt Schmidt! Kommt U23-Coach?

Martin Schmidt muss den FSV verlassen

Nach der schlechten Saison des FSV Mainz 05, bei der am Ende Platz 16 raussprang, sind nun erste Konsequenzen bekannt geworden.

Verein und Trainer Martin Schmidt trennten sich in "beiderseitigem Einvernehmen". Das bestätigte Sportdirektor Rouven Schröder am Montagmittag: "Die Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte nach einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch mit Martin Schmidt am Sonntagabend. Die gemeinsame Entscheidung ist eine Konsequenz aus der sportlichen Analyse der abgelaufenen Saison und der fehlenden Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus."

Schmidt habe keine Perspektive mehr gesehen und der Verein wolle "einen neuen Impuls" setzen. "Unsere gemeinsame Entscheidung ist geleitet von einem klaren, professionellen Blick auf den Gesamtverein als Maß aller Dinge", erklärte Schröder.

Der 50-jährige Schmidt war im Februar 2015 zum Chef-Coach des FSV aufgestiegen. Zu seinem größten Erfolg gehört das Erreichen der Europa-League-Qualifikation im Jahr 2016. In der Saison 2015 und 2017 schaffte er den Klassenerhalt mit den Mainzern.

Bei den Rheinhessen stand der Schweizer in 81 Spiele in der Bundesliga an der Seitenlinie und feierte 29 Siege. Außerdem gab es 18 Unentschieden und 34 Niederlagen.

Übernimmt Schwarz?

Wie es auf dem vakanten Trainerposten weitergeht, verriet der Klub bisher nicht. Doch mit U23-Coach Sandro Schwarz steht wohl schon ein Nachfolger in den Startlöchern.

"Für mich war das heute der Abschluss bei der U23 nach überragenden zweieinhalb Jahren", sagte Schwarz nach dem letzten Saisonspiel seiner Mannschaft und heizte die Gerüchteküche damit weiter an. Er wolle "den nächsten Schritt machen", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Schröder teilte mit, die Trainerfrage "zügig" regeln zu wollen: "Dabei werden wir uns aber nicht von externen Faktoren treiben lassen. Die Erfahrungen dieser Saison lehren uns, dass wir wichtige Entscheidungen in aller Ruhe und Konsequenz treffen."