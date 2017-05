Mainz: U23-Coach als Schmidt-Nachfolger?

Sandro Schwarz trainiert seit 2015 die U23 von Mainz 05

Nach der schlechten Saison des FSV Mainz 05, bei der am Ende Platz 16 raussprang, steht Trainer Martin Schmidt offenbar vor dem Rauswurf. Mit U23-Coach Sandro Schwarz wäre schon ein Nachfolger in den Startlöchern.

"Für mich war das heute der Abschluss bei der U23 nach überragenden zweieinhalb Jahren", sagte Schwarz nach dem letzten Saisonspiel seiner Mannschaft und heizte die Gerüchteküche damit weiter an.

Er wolle "den nächsten Schritt machen", so der ehemalige Mittelfeldspieler. Auch wenn Schwarz diesen Schritt am liebsten innerhalb seines Heimatvereins machen möchte, wird er wohl nicht ewig auf eine Entscheidung von Rouven Schröder warten.

Nun ist also der Sportdirektor am Zug. Doch Schröder will sich laut "kicker" bei der Entscheidung über die Zukunft von Schmidt, der noch einen Vertrag bis 2018 hat, Zeit lassen. "Wir werden uns in aller Ruhe zusammensetzen. Es gibt kein Zeitfenster", erklärte der 41-Jährige.

Zuletzt legten berichte nahe, dass eine Trennung vom Schweizer bevorstehe. Der Klub soll unzufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft sein. Auch die Spielweise und die Personalpolitik des Trainers haben demnach nicht überzeugt.

Sollte Mainz weiter an Schmidt festhalten, müssen die Verantwortlichen sich wohl nach einem neuen U23-Coach umsehen.